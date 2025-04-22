Milan-Bologna story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e rossoblu di oggi e di ieri
Milan-Bologna: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e rossoblu. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Bologna
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Bologna 0-1 (finale Coppa Italia, 14-05-2025)
- Milan-Bologna 3-1 (Serie A, 09-05-2025)
- Bologna-Milan 2-1 (Serie A, 27-02-2025)
- Milan-Bologna 2-2 (Serie A, 27-01-2024)
- Bologna-Milan 0-2 (Serie A, 21-08-2023)
- Bologna-Milan 1-1 (Serie A, 15-04-2023)
- Milan-Bologna 2-0 (Serie A, 27-08-2022)
Statistiche:In Serie A Milan-Genoa è stata giocata 189 volte, con 88 vittorie del Milan e 54 del Bologna. I pareggi sono in tutto 47
Dove vedere in tv Milan-BolognaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-BolognaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e BolognaImpossibile citarli tutti. Si va da Donadoni e Roberto Baggio a Poli, Guglielminpietro, Destro, Borini e quello più recente, l'ex capitano del Milan Davide Calabria. Tanti gli allenatori che si sono seduti su entrambe le panchine, da Zaccheroni al compianto Mihajlovic, passando per Stefano Pioli Questa potrebbe essere una Top 11 dei doppi ex che hanno vestito le maglie di Milan e Bologna: (4-3-3) Antonioli; Calabria, Zaccardo, Legrottaglie, Constant; Verdi, Donadoni, Giunti; Locatelli, Baggio, Gilardino.
Milan-Bologna: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Milan-Bologna, tre partite da ricordare: 2003, 2013 e 2017 [gzn_video id=880598 autoplay=true] Il primo, splendido, gol di Ibrahimovic [gzn_video id=1209137 autoplay=true] Gol d'autore: nel 2009 la rete di Clarence Seedorf [gzn_video id=1197601 autoplay=true] Grandi gol e giocate ma anche qualche scintilla (qui la lite tra Gattuso, allenatore, e Bakayoko, giocatore).. [gzn_video id=883127 autoplay=true] e...polemica allenatore (Mihajlovic) - giornalisti [gzn_video id=883227 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Bologna 2024-25