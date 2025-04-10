Lecce-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Lecce-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e salentini di oggi e di ieri
Lecce-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e salentini. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Lecce-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Via del Mare
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Lecce-Milan 2-3 (Serie A, 08-03-2025)
- Milan-Lecce 3-0 (Serie A, 27-09-2024)
- Milan-Lecce 3-0 (Serie A, 06-04-2024)
- Lecce-Milan 2-2 (Serie A, 11-11-2023)
- Milan-Lecce 2-0 (Serie A, 23-04-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 45 volte, con 28 vittorie del Milan e 2 del Lecce. 15 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Lecce-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Lecce-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e LecceTanti i doppi ex di Milan e Lecce. Negli anni di Lega Pro il Lecce ha potuto contare sulle prestazioni di tre prodotti della Primavera del Milan, come Beretta, Zigoni e Perucchini. In tempi più recenti, invece, ricordiamo Mesbah e Bertolacci, Gabriel e Lapadula. E poi Digao, conosciuto da molti per essere il fratello del campione brasiliano Kakà. Infine, Ante Rebic, vincitore dello scudetto 2021-22 con il Milan e oggi al Lecce. Qui la storia di Lapadula: [gzn_video id=988709 autoplay=true]
Lecce-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: 22-06-2020: il gol di Castillejo, primo dei tanti nel post lockdown [gzn_video id=1166691 autoplay=true] Ibrahimović, gol d'autore in Lecce-Milan 1-1 nella stagione 2010-11 [gzn_video id=729999 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Lecce 2024-25