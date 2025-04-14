Lazio-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Lazio-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e biancocelesti di oggi e di ieri
Lazio-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e biancocelesti. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Lazio-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Olimpico di Roma
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Lazio 1-2 (Serie A, 02-03-2025)
- Lazio-Milan 2-2 (Serie A, 31-08-2024)
- Lazio-Milan 0-1 (Serie A, 01-03-2024)
- Milan-Lazio 2-0 (Serie A, 30-09-2023)
- Milan-Lazio 2-0 (Serie A, 06-05-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 192 volte, con 86 vittorie del Milan e 41 della Lazio. 65 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Lazio-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Lazio-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e LazioTanti i doppi ex di Milan e Lazio. Impossibile ricordarli tutti. Tra i portieri impossibile non citare Valerio Fiori e Pepe Reina, tra i difensori Tassotti, Favalli, Oddo, Pancaro, Stam, Nesta e tra i centrocampisti Albertini, Biglia, Brocchi. In attacco Di Canio, Matri, Vieri e Crespo Ecco la Top 11 dei doppi ex, da Nesta a Crespo: [gzn_video id=1440691 autoplay=true]
Lazio-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Stagione 2021-22, il Milan vincerà lo scudetto anche grazie al gol di Tonali al '92. Mauro Suma in telecronaca impazzisce così: [gzn_video id=1441061 autoplay=true] nel 2010 il primo gol rossonero di Ibrahimovic [gzn_video id=1326957 autoplay=true] Stagione 1978-79, Lazio-Milan 1-1: il gol di Bigon [gzn_video id=887161 autoplay=true] 29 febbraio 2004: la 'zuccata' di Ambrosini [gzn_video id=657275 autoplay=true] 21 agosto 2004, la tripletta di Andriy Shevchenko in Supercoppa... [gzn_video id=488811 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Lazio 2024-25