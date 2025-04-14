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Lazio-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Lazio-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Lazio-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e biancocelesti di oggi e di ieri

Lazio-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e biancocelesti. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Lazio-Milan

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Olimpico di Roma
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti 

  • Milan-Lazio 1-2 (Serie A, 02-03-2025)
  • Lazio-Milan 2-2 (Serie A, 31-08-2024)
  • Lazio-Milan 0-1 (Serie A, 01-03-2024)
  • Milan-Lazio 2-0 (Serie A, 30-09-2023)
  • Milan-Lazio 2-0 (Serie A, 06-05-2023)

Statistiche:

In Serie A questa sfida è stata giocata 192 volte, con 86 vittorie del Milan e 41  della Lazio. 65 sono invece i pareggi

Dove vedere in tv Lazio-Milan

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Lazio-Milan

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

I doppi ex di Milan e Lazio

Tanti i doppi ex di Milan e Lazio. Impossibile ricordarli tutti. Tra i portieri impossibile non citare Valerio Fiori e Pepe Reina, tra i difensori Tassotti, Favalli, Oddo, Pancaro, Stam, Nesta e tra i centrocampisti Albertini, Biglia, Brocchi. In attacco Di Canio, Matri, Vieri e Crespo Ecco la Top 11 dei doppi ex, da Nesta a Crespo: [gzn_video id=1440691 autoplay=true]

Lazio-Milan: precedenti storici | VIDEO

Ecco alcuni precedenti storici: Stagione 2021-22, il Milan vincerà lo scudetto anche grazie al gol di Tonali al '92. Mauro Suma in telecronaca impazzisce così: [gzn_video id=1441061 autoplay=true] nel 2010 il primo gol rossonero di Ibrahimovic [gzn_video id=1326957 autoplay=true] Stagione 1978-79, Lazio-Milan 1-1: il gol di Bigon [gzn_video id=887161 autoplay=true] 29 febbraio 2004: la 'zuccata' di Ambrosini [gzn_video id=657275 autoplay=true] 21 agosto 2004, la tripletta di Andriy Shevchenko in Supercoppa... [gzn_video id=488811 autoplay=true] Di seguito:
  • Classifica attuale aggiornata
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa del Lazio 2024-25
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN 2024-25" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA LAZIO" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="129" ]