Juventus-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Juventus-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, doppi ex, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e bianconeri di oggi e di ieri
Juventus-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e bianconeri. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Juventus-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Allianz Stadium di Torino
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Juventus-Milan 2-0 (Serie A, 18-01-2025)
- Juventus-Milan 1-2 (Supercoppa italiana, 03-01-2025)
- Milan-Juventus 0-0 (Serie A, 23-11-2024)
- Juventus-Milan 0-0 (Serie A, 27-04-2024)
- Milan-Juventus 0-1 (Serie A, 22-10-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 228 volte, con 66 vittorie del Milan e 89 della Juventus. 73 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Juventus-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Juventus-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e JuventusImpossibile citarli tutti, tra giocatori e allenatori. In tutto sono 38 i calciatori che negli ultimi 50 anni hanno vestito sia la maglia del Milan che della Juventus. Gli ultimi due sono Alvaro Morata e Pierre Kalulu. Ecco l'elenco completo dei giocatori: Altafini, Benetti, Capello (sia da giocatore che da allenatore), Paolo Rossi, Virdis, Aldo Serena, Roberto Baggio, Di Canio, Alessandro Orlando, Vierchowood, Davids, Filippo Inzaghi, Vieri, Vieira, Borriello, Matri, Zambrotta, Pirlo, Emerson, Storari, Abbiati, Legrottaglie, Aquilani, Higuain, Mandzukic, Bonucci, Ibrahimovic, Mirante, De Sciglio e Manuel Locatelli. Si sono seduti sono entrambe le panchine gli allenatori: Trapattoni, Ancelotti, il già citato Capello, Zaccheroni e Allegri. Stefano Pioli ha invece giocato nella Juventus (vincendo anche una Coppa dei Campioni) e poi allenato il Milan, conquistando l'ultimo Scudetto rossonero nel 2022
Juventus-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: La prodezza di Dybala nel 2019 [gzn_video id=1374548 autoplay=true] Juventus-Milan 1998-1999: il successo firmato Weah [gzn_video id=1002047 autoplay=true] 5 marzo 2011: il gol di Gattuso.. [gzn_video id=634155 autoplay=true] Stagione 1992-93, la rete di Marco Simone [gzn_video id=633143 autoplay=true]
RecordDati inerenti agli incontri ufficiali, aggiornati al 18 gennaio 2025.
- Vittoria con il maggior scarto a favore della Juventus: Juventus-Milan 8-2 (1926-1927); Juventus-Milan 6-0 (1925-1926).
- Vittoria con il maggior scarto a favore del Milan: Milan-Juventus 8-1 (1911-1912).
- Partita con più reti: Juventus-Milan 8-2 (1926-1927).
- Pareggio con più reti: Juventus-Milan 3-3 (1930-1931); Milan-Juventus 3-3 (1946-1947).
- Calciatore che ha giocato più volte questa sfida: Paolo Maldini con 45 presenze. Poi Baresi a 40 e Rivera a 39.
- Allenatore che vissuto più sfide dirette: Trapattoni e Allegri con 31 presenze, poi Nereo Rocco e Ancelotti a 23 e Lippi a 19.
Le finali tra Milan e JuventusSono in totale 9 le sfide tra le due squadre in una finale. Per sei volte ha prevalso la Juventus (4 volte in Coppa Italia, due in Supercoppa Italiana) e per tre volte il Milan (una in Coppa Italia, una in Champions League, una in Supercoppa italiana) La Juventus ha vinto sei volte:
- Coppa Italia 1941-1942 (all'andata Milan-Juventus 1-1, al ritorno Juventus-Milan 4-1);
- Coppa Italia 1989-1990 (all'andata Juventus-Milan 0-0, al ritorno Milan-Juventus 0-1);
- Supercoppa italiana 2003 (gara unica: vittoria della Juventus dopo i tiri di rigore);
- Coppa Italia 2015-2016 (gara unica: Milan-Juventus 0-1 dopo i tempi supplementari);
- Coppa Italia 2017-2018 (gara unica: Juventus-Milan 4-0);
- Supercoppa italiana 2018 (gara unica: Juventus-Milan 1-0).
- Coppa Italia 1972-1973 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore);
- UEFA Champions League 2002-2003 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore);
- Supercoppa italiana 2016 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore).
Milan-Juventus: la finale Champions 2003Fu la prima finale di Champions League tra club italiani e venne vinta dal Milan che sconfisse la Juventus per 3-2 ai tiri di rigore, dopo lo 0-0 dei supplementari. Iconico l'ultimo rigore calciato da Shevchenko che prima di tirare guarda più volte l'arbitro. con un mix di concentrazione e preoccupazione. Ecco il racconto di quei momenti dell'ucraino: [gzn_video id=1632896 autoplay=true] Decisivi gli errori dal dischetto di Trezeguet, Zalayeta e Montero, che si vedono parare i rigori da un ispiratissimo Nelson Dida, portiere rossonero. A nulla valgono invece le due parate di Buffon su Seedorf e Kaladze. Il Milan vinse in quell'occasione la sua sesta Champions League, a nove anni dall'ultimo successo continentale. Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa della Juventus 2024-25