Fiorentina-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Fiorentina-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e viola di oggi e di ieri
Fiorentina-Milan : ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e viola. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Fiorentina-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Artemio Franchi
Ultimi scontri diretti Fiorentina-Milan
- Fiorentina-Milan 2-1 (Serie A, 06/10/2024)
- Fiorentina-Milan 1-2 (Serie A, 30/03/2024)
- Milan-Fiorentina 1-0 (Serie A, 25/11/2023)
- Fiorentina-Milan 2-1 (Serie A, 04/03/2023)
- Milan-Fiorentina 2-2 (Serie A, 13/11/2022)
Sfide storiche Fiorentina-MilanIn Serie A Milan-Fiorentina è stata giocata 183 volte, con 81 vittorie del Milan e 53 della Fiorentina. I pareggi sono in tutto 49
Dove vedere in tv Fiorentina-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Fiorentina-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
Scambi di mercato: gli ultimi doppi exMilan-Fiorentina è un grande classico della nostra Serie A, ma quali sono i giocatori hanno vestito entrambe le maglie? Hamrin, Albertosi, Chiarugi, Massaro, Toldo, Vieri, Giovanni Galli e Brian Laudrup sono solo alcuni tra i tanti. E ancora: Ambrosini, Brocchi, Pazzini, Storari, Rui Costa, Borgonovo, Pancaro e il 'Divin Codino' Roberto Baggio. Impossibile dimenticare, invece, il compianto Davide Astori [gzn_video id=659231 autoplay=true] Tra gli ex più recenti troviamo: Bonaventura, Rebic e Tatarusanu, ma anche Saponara, Piatek, Aquilani e Cutrone, mentre Montolivo è stato capitano di entrambe le squadre. Ci sono anche tanti allenatori che hanno guidato entrambe le formazioni: da Trapattoni a Terim, passando per il più recente Stefano Pioli
Doppi ex oggi in campoOggi hanno vestito le maglie di Milan e Fiorentina: Sportiello, Jovic, Adli e Sottil. Gli ultimi due sono in prestito a squadre invertite.
Fiorentina-Milan : precedenti storici | VIDEOStagione 1992-93, Fiorentina-Milan 3-7. Questa rientra sicuramente tra le partite più spettacolari di sempre. Ecco il gol di Marco Van Basten [gzn_video id=628555 autoplay=true] Stagione 2008/09, Fiorentina-Milan 0-2: il gol di Pato [gzn_video id=898939 autoplay=true]
Top 5 gol più belli segnati al Franchi | VIDEO[gzn_video id=885757 autoplay=true] Di seguito:
- Calendario 7^ giornata (ultimo scontro diretto)
- Classifica attuale aggiornata
- Cronaca in diretta della partita
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa della Fiorentina 2024-25