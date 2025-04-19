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Fiorentina-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Fiorentina-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Fiorentina-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e viola di oggi e di ieri

Fiorentina-Milan : ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e viola. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Fiorentina-Milan

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Artemio Franchi

Ultimi scontri diretti Fiorentina-Milan

  • Fiorentina-Milan 2-1 (Serie A, 06/10/2024)
  • Fiorentina-Milan 1-2 (Serie A, 30/03/2024)
  • Milan-Fiorentina 1-0 (Serie A, 25/11/2023)
  • Fiorentina-Milan 2-1 (Serie A, 04/03/2023)
  • Milan-Fiorentina 2-2 (Serie A, 13/11/2022)

Sfide storiche Fiorentina-Milan

In Serie A Milan-Fiorentina è stata giocata 183 volte, con 81 vittorie del Milan e 53 della Fiorentina. I pareggi sono in tutto 49

Dove vedere in tv Fiorentina-Milan

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Fiorentina-Milan

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

Scambi di mercato: gli ultimi doppi ex

Milan-Fiorentina è un grande classico della nostra Serie A, ma quali sono i giocatori hanno vestito entrambe le maglie? Hamrin, Albertosi, Chiarugi, Massaro, Toldo, Vieri, Giovanni Galli e Brian Laudrup sono solo alcuni tra i tanti. E ancora: Ambrosini, Brocchi, Pazzini, StorariRui Costa, Borgonovo, Pancaro e il 'Divin Codino' Roberto Baggio. Impossibile dimenticare, invece, il compianto Davide Astori [gzn_video id=659231 autoplay=true] Tra gli ex più recenti troviamo: Bonaventura, Rebic e Tatarusanu, ma anche Saponara, Piatek, Aquilani e Cutrone, mentre Montolivo è stato capitano di entrambe le squadre. Ci sono anche tanti allenatori che hanno guidato entrambe le formazioni: da Trapattoni a Terim, passando per il più recente Stefano Pioli

Doppi ex oggi in campo

Oggi hanno vestito le maglie di Milan e Fiorentina: Sportiello, Jovic, Adli e Sottil. Gli ultimi due sono in prestito a squadre invertite.

Fiorentina-Milan : precedenti storici | VIDEO

Stagione 1992-93, Fiorentina-Milan 3-7. Questa rientra sicuramente tra le partite più spettacolari di sempre. Ecco il gol di Marco Van Basten [gzn_video id=628555 autoplay=true] Stagione 2008/09, Fiorentina-Milan 0-2: il gol di Pato [gzn_video id=898939 autoplay=true]

Top 5 gol più belli segnati al Franchi | VIDEO

[gzn_video id=885757 autoplay=true] Di seguito:
  • Calendario 7^ giornata (ultimo scontro diretto)
  • Classifica attuale aggiornata
  • Cronaca in diretta della partita
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa della Fiorentina 2024-25
[gzn_match_center sportid="1" title="Calendario 7^ giornata Serie A" widgettype="DayWidgetGazzanet" competitionid="21" day="7" ] CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIA ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] CRONACA DELLA PARTITA [gzn_match_center sportid="1" title="CRONACA ULTIMO INCROCIO" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" day="7" matchid="2456166" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA FIORENTINA" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="125" ]