Empoli-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Empoli-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video, doppi ex e notizie sulla sfida tra rossoneri e toscani di oggi e di ieri
Empoli-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e toscani. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Empoli-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Carlo Castellani di Empoli
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Empoli-Milan 0-2 (Serie A, 08-02-2025)
- Milan-Empoli 3-0 (Serie A, 30-11-2024)
- Milan-Empoli 1-0 (Serie A, 10-03-2024)
- Empoli-Milan 0-3 (Serie A, 07-01-2024)
- Milan-Empoli 0-0 (Serie A, 07-04-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 38 volte, con 23 vittorie del Milan e 4 dell'Empoli. 11 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Empoli-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Empoli-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan ed EmpoliTanti i doppi ex di Milan ed Empoli. Impossibile citarli tutti, da Bennacer a Krunic, da Cutrone ad Abate. Ricordiamo anche Antonini, Maccarone, Sebastiano Rossi e Saudati. Più recenti, nella stagione 2024-25 sono Lorenzo Colombo e il portiere Devis Vasquez
Empoli-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Nel 2003 la perla di Kakà [gzn_video id=618101 autoplay=true] La rete di Lapadula del 2016 [gzn_video id=746483 autoplay=true]
TOP 5 GOL rossoneri al Castellani in Empoli-Milan | VIDEO[gzn_video id=746543 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell'Empoli 2024-25