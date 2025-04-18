Milan-Inter, derby story
: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e nerazzurri. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita derby Milan-Inter
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
- Competizione: Serie A
Ultimi scontri diretti Milan-Inter
- Milan-Inter 1-1 (semifinale andata Coppa Italia, 02-04-2025)
- Milan-Inter 1-1 (Serie A, 02-02-2025)
- Inter-Milan 2-3 (Supercoppa italiana, 06-01-2025)
- Inter-Milan 1-2 (Serie A, 22-09-2024)
- Milan-Inter 1-2 (Serie A, 22-04-2024)
Dove vedere in tv Milan-Inter
Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-Inter
Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI
. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
La storia del derby di Milano
Il derby di Milano
viene anche detto derby della Madonnina
, per via della statua della Madonna Assunta posta sulla cima del Duomo di Milano. Fino al XX secolo, la stracittadina era anche un confronto tra due classi sociali differenti: borghesi contro operai. Gli interisti
erano i cosiddetti Bauscia
(ovvero gli 'sbruffoni', in dialetto milanese, perchè appartenenti a classi altolocate), i milanisti
venivano chiamati dai rivali Casciavit
, ovvero 'cacciaviti', perchè appartenenti alla classe operaia.
Palmares, nessuno come il derby di Milano
Guardando al Palmares
, quello di Milano è il derby di maggior prestigio in Europa
. La città meneghina ha vinto infatti con entrambe le squadre la Coppa dei Campioni/Champions League (7 volte il Milan, 3 l'Inter), cosa successa solo di recente a Manchester, con United e City. Nessuno vanta però la conquista sia della Coppa Intercontinentale che la successiva Coppa del mondo per club FIFA con entrambi i club cittadini. Madrid si è aggiudicata solo l'Intercontinentale con Real e Atletico, mentre Manchester solo il Mondiale per Club con United e City.
Derby più giocato in Champions League
In campo internazionale, quello di Milano è il derby che si è giocato più volte in Champions League
: i confronti diretti tra Milan e Inter sono infatti tre: semifinale nel 2002-2003, quarti di finale nel 2004-2005 e ancora semifinale nel 2022-2023.
Statistiche derby di Milano
- Sono 243 i derby di Milano giocati dal 1909 al 2025
- Il giocatore che ha segnato più reti nei derby è Andriy Shevchenko, con 14 gol (Meazza 13, Nordhal e Nyers 11, Candiani e Ibrahimovic 10, Lautaro Martinez 9)
- Giocatore con più presenze nei derby: Paolo Maldini con 56 partite. Dietro di lui: Zanetti (47), Bergomi (44), Costacurta (43) e Rivera (42)
- Allenatore con più presenze nei derby: Nereo Rocco con 25 partite. Poi Herrera e Viani (20), Ancelotti e Busini (19), Capello (18), Pioli (17)
- L'impianto che ha ospitato il maggior numero di derby ufficiali tra Inter e Milan è lo stadio di San Siro, inaugurato nel 1926 e condiviso dalle due squadre a partire dal 1947. Altri campi da gioco teatro della stracittadina sono stati l'Arena Civica, il campo Milan di Porta Monforte, il campo di via Goldoni, il campo di viale Lombardia
Chi ha vinto di più tra Milan e Inter
L'Inter
ha vinto più titoli Nazionali
, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppe italiane (37 i nerazzurri, 32 i rossoneri), mentre il Milan
ha alzato più trofei in campo internazionale
(28 vs 9). Il divario più importante è relativo alla Champions League
, con 7 successi del Milan e 3 dell'Inter. In Italia il testa a testa vede davanti i nerazzurri (20 Scudetti
vs 19)
|Titoli ufficiali
|Nazionali
|Internazionali
|Totale
|Serie A
|Coppa Italia
|Supercoppa Italiana
|Coppa Campioni /Champions League
|Coppa delle Coppe
|Coppa Uefa/ Europa League
|Supercoppa Europea
|Coppa Intercontinentale
|Mondiale per Club
|Milan
|19
|5
|8
|7
|2
|-
|5
|3
|1
|50
|Inter
|20
|9
|8
|3
|-
|3
|-
|2
|1
|46
Derby Milan-Inter: precedenti storici | VIDEO
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Le coreografie
dell'ultimo derby di Champions League
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I doppi ex di Milan e Inter
Tanti giocatori hanno vestito entrambe le maglie di Inter e Milan. Il più altisonante è Giuseppe Meazza
, a cui è intitolato anche lo stadio condiviso in zona San Siro. Tra i più famosi e recenti, ricordiamo Clarence Seedorf
e Andrea Pirlo
, ma anche Hakan Calhanoglu
.
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Top 10 gol più belli segnati nei derby | VIDEO
Ecco la classifica dei 10 gol più belli segnati nei derby Inter-Milan:
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Di seguito:
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell'Inter 2024-25
Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata:
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