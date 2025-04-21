Como-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Como-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e lariani di oggi e di ieri
Como-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e lariani. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Como-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Como 2-1 (Serie A, 15-03-2025)
- Como-Milan 1-2 (Serie A, 14-01-2025)
- Milan-Como 2-0 (Serie A, 03-05-2003)
- Como-Milan 1-2 (Serie A, 15-02-2002)
- Como-Milan 1-1 (Serie A, 28-05-1989)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 34 volte, con 19 vittorie del Milan e 5 del Monza. 10 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Como-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti sulla partitaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e ComoEcco alcuni giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di Milan e Como: Zambrotta, Aldo Serena, Vierchowod, Simone Andrea Ganz (figlio di Maurizio) e Taibi. Oggi ci sono Reina e Cutrone
Como-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: 4 gennaio 1987, Como-Milan 0-1: il primo gol di Maldini [gzn_video id=1263629 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Como 2024-25