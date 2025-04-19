Cagliari-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Cagliari-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e sardi di oggi e di ieri
Cagliari-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e sardi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Cagliari-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Unipol Domus (ex Sardegna Arena, a Cagliari)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Cagliari 1-1 (Serie A, 11-01-2025)
- Cagliari-Milan 3-3 (Serie A, 09-11-2024)
- Milan-Cagliari 5-1 (Serie A, 11-05-2024)
- Milan-Cagliari 4-1 (Serie A, 02-01-2024)
- Cagliari-Milan 1-3 (Serie A, 27-09-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 93 volte, con 54 vittorie del Milan e 9 del Cagliari. 30 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Cagliari-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Cagliari-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e CagliariTanti i doppi ex di Milan e Cagliari. Impossibile citarli tutti. I più illustri sono sicuramente Enrico Albertosi e Massimiliano Allegri, senza dimenticare Pietro Paolo Virdis (decisivo per la conquista dell’undicesimo tricolore del Diavolo). L’ex portiere ha conquistato lo storico scudetto rossoblù e quello della stella con i rossoneri, mentre Allegri ha allenato i sardi dal 2008 al 2010, prima di passare in rossonero per 4 anni (2010-2014), vincendo al primo colpo lo scudetto 2010-11 e la Supercoppa italiana 2011. Da ricordare anche Giulio Zignoli, Mario Maraschi, Gigi Radice, Giuseppe Pancaro, Mario Ielpo, Valerio Fiori, Marco Borriello, Davide Di Gennaro, Bartosz Salamon, il compianto Davide Astori, William Vecchi, Ottavio Bianchi, Roberto Donadoni e Giovanni Trapattoni.
Cagliari-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: La non edificante partita del 2022, con insulti razzisti a Maignan e rissa finale [gzn_video id=1430524 autoplay=true] Amarcord 2011, Cagliari-Milan 0-2: la firma di Ibrahimovic [gzn_video id=1273511 autoplay=true] Tra marcatori anche il 'cacciatore' Huntelaar, con una sassata da fuori [gzn_video id=638629 autoplay=true] e poi...l'eroe che non ti aspetti: Rodney Strasser.. [gzn_video id=632495 autoplay=true]
LA TOP 5 GOL rossonera in Cagliari-Milan | VIDEO[gzn_video id=1273629 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Cagliari 2024-25