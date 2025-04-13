Bologna-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Bologna-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e rossoblu di oggi e di ieri
Bologna-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e rossoblu. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Bologna-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Dall'Ara
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Bologna-Milan 2-1 (Serie A, 27-02-2025)
- Milan-Bologna 2-2 (Serie A, 27-01-2024)
- Bologna-Milan 0-2 (Serie A, 21-08-2023)
- Bologna-Milan 1-1 (Serie A, 15-04-2023)
- Milan-Bologna 2-0 (Serie A, 27-08-2022)
Statistiche:In Serie A Milan-Genoa è stata giocata 187 volte, con 87 vittorie del Milan e 53 del Bologna. I pareggi sono in tutto 47
Dove vedere in tv Bologna-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Bologna-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e BolognaImpossibile citarli tutti. Si va da Donadoni e Roberto Baggio a Poli, Guglielminpietro, Destro, Borini e quello più recente, l'ex capitano del Milan Davide Calabria. Tanti gli allenatori che si sono seduti su entrambe le panchine, da Zaccheroni al compianto Mihajlovic, passando per Stefano Pioli Questa potrebbe essere una Top 11 dei doppi ex che hanno vestito le maglie di Milan e Bologna: (4-3-3) Antonioli; Calabria, Zaccardo, Legrottaglie, Constant; Verdi, Donadoni, Giunti; Locatelli, Baggio, Gilardino.
Bologna-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Il rinvio della discordia: stagione 2024-25, girone di andata. Ha fatto molto discutere il rinvio della gara per presunte problematiche meteo. Sindaco e prefetto di Bologna avevano stabilito la chiusura del Dall'Ara per ragioni di sicurezza causa maltempo. Questo il video che attesta l'agibilità della zona il giorno designato della partita. I più maliziosi hanno pensato si volesse favorire il Bologna, stanco dopo il turno di Champions League [gzn_video id=1792185 autoplay=true] Dalle polemiche alle marcature: ecco il gran gol di Bonaventura [gzn_video id=1097071 autoplay=true] Stagione 2016-17, la vittoria del Milan per 1-0 in 9 vs 11 firmato Pasalic [gzn_video id=1017553 autoplay=true] Storica rimane la punizione della meteora rossonera Bruno N’Gotty, che regala il 3-2 esterno ai rossoneri [gzn_video id=797049 autoplay=true] quando Mihajlovic fece esordire Gigio Donnarumma [gzn_video id=1018303 autoplay=true]
La TOP 5 dei gol in Bologna-Milan[gzn_video id=799341 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Bologna 2024-25