Wegerup: “Ibrahimovic sa che il suo ruolo è quello di leader del Milan”

NEWS MILAN – Jennifer Wegerup, giornalista svedese, ha parlato dell’amico e connazionale Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni della Wegerup: “Sono tanti anni che non pratica l’italiano, se lo ricorda molto bene, poi gli tornerà in mente ora. L’ho visto bene, qua è più rilassato. In conferenza stampa si è comportato come avevo detto, si è comportato da uomo, molto tranquillo, deciso e non ha fatto il grande Zlatan, molto concentrato. Lui sa che questo sarà il suo ruolo, il leader del Milan e quindi vuole lasciare anche alle spalle le varie battute sull’essere il leone. Lui ce l’ha dentro di sé questo”. Per il voto di Ibrahimovic in occasione di Milan-Sampdoria, continua a leggere >>>

