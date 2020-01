Verso Brescia-Milan, Corini: “Mi aspetto due sistemi di gioco da Pioli”

NEWS BRESCIA – Eugenio Corini, tecnico delle ‘Rondinelle‘, è intervenuto in conferenza stampa a Torbole Casaglia per analizzare la vigilia del match Brescia-Milan.

Queste le sue dichiarazioni di Corini, riportate da “TuttoMercatoWeb.com“: “La squadra ha dimostrato la cattiveria giusta anche domenica, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Affrontiamo una squadra in salute, ha trovato un gran calciatore. Dobbiamo continuare il nostro percorso per cercare di fare risultato”.

Sul Milan e su Zlatan Ibrahimovic: “Ci aspettiamo due sistemi di gioco e anche la scelta sul giocatore ci farà capire come Pioli vorrà approcciare il match. È una squadra molto aggressiva, quando arrivano sugli esterni spingono molto. Hernandez è un gran finalizzatore, hanno interpreti di valore”. Ha dimostrato il suo valore straordinario. Su un paio di situazioni di gioco abbiamo lavorato per trarne vantaggio. Siccome è un giocatore di livello può essere incontenibile. A prescindere da lui dobbiamo considerare anche ciò che crea intorno a sé”.

Sulla formazione e sui nuovi arrivati: “Domani mattina proverò le palle inattive, poi sceglierò gli undici da mandare in campo”. Birkir Bjarnason è un’opzione e lo avete già visto in campo. Su Simon Skrabb ci stiamo lavorando, è da tanto che non gioca una partita ufficiale”. Anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato oggi alla stampa: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

