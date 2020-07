Zlatan Ibrahimovic: gol, rinnovo e indizi Instagram | Milan News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un ritorno che ha rappresentato una boccata di puro ossigeno in casa Milan. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 5-0, il morale nell’ambiente rossonero era sotto ai tacchi. La sonora batosta contro i bergamaschi ha convinto Paolo Maldini e Zvonimir Boban che un progetto di soli giovani non facesse al caso del Milan. Chi poteva risollevare le sorti del Diavolo in maniera decisiva e concreta nell’immediato? Naturalmente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nonostante abbastanza avanti con l’età, ha dimostrato di poter fare la differenza in maniera tutta sua, stupendo per l’ennesima volta.

Di certo sono trascorsi i bei tempi in Italia, quando con le maglie di Juventus, Inter e ovviamente Milan, faceva ammattire le difese avversarie. Un giocatore che ha concentrato su di sé tutte le qualità positive che un attaccante potesse possedere. Fisico, tecnica e visione di gioco al servizio della squadra. L’Ibra quasi 39enne che è approdato in rossonero per la seconda volta è una versione 2.0 tutta intelligenza. Un attaccante che, pur giocando spesso da fermo, riesce a mettere in apprensione tutti gli avversari, accentrando su di sé tutte le attenzioni. L’esplosione di Ante Rebic, ad esempio, è un caso lampante di tale qualità, ma non l’unica via che ha permesso al Milan una risalita così convincente.

Il numero 21 rossonero, oltre a dare una spinta psicologica ai compagni, lo ha fatto soprattutto in termini di numeri: 8 gol e 4 assist in 18 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Senza giri di parole: Ibra è il motore del Milan. Per questo motivo Stefano Pioli non sta facendo altro che spingere su un rinnovo che ancora non è stato discusso. Il numero 21 rossonero ha spesso ribadito che la società non gli abbia ancora parlato, intanto lui si diverte su Instagram a mandare segnali positivi in ottica permanenza. L’Ibrahimovic che abbraccia un leone con la maglia del Milan e il video in cui si definisce tutt’altro che finito ma un giocatore che ‘si sta solo riscaldando’, sottolineano la solita autostima che ha contraddistinto la sua straordinaria carriera. Un’autostima che ha creato una macchina perfetta che il Milan non ha la minima intenzione di rottamare.

Intanto il giocatore è sempre più vicino a restare in rossonero: ECCO LA NOSTRA ESCLUSIVA IN MERITO >>>

