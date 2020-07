Ibrahimovic, messaggio al Milan? “Mi sto solo scaldando” (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato pochi minuti fa un video molto bello sui propri account social. Lo svedese ha proposto alcune giocate e alcuni gol della sua incredibile carriera, accompagnata dalla seguente descrizione

“Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo scaldando“.Ecco il video