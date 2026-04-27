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Zazzaroni durissimo: “Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare al costo dei biglietti”

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ha voluto spendere alcune parole su Milan-Juventus, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Juventus di ieri sera tramite il suo consueto editoriale. Il giornalista sportivo ha voluto commentare il big match con toni davvero duri, toccando però anche la delicata questione arbitrale che ha colpito il mondo del calcio italiano. Da sottolineare anche le parole legate al prezzo esorbitante dei biglietti per la sfida. Ecco, di seguito, le sue parole

Le parole di Zazzaroni

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"Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare ai tifosi che avevano pagato 139 euro una curva, secondo anello, ma anche alla valanga di merda che un’indagine al di sotto di ogni sospetto ha scaricato su Gianluca Rocchi. Non ho una grande considerazione della categoria arbitrale e devo dire che i fatti mi danno troppo spesso ragione.

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Ci sono anche quelli bravi, certo, ma la maggioranza degli approdati al “professionismo” è composta da soggetti vittime del loro narcisismo ai quali un giorno apparve l’arcangelo Agnolin invitandoli a fischiare tanto e a estrarre cartellini. Con il passare delle stagioni, però, quella che era una vocazione si è trasformata per tanti in un lavoro di irrinunciabili visibilità e guadagni con annessi (e connessi) gli elementi e le distorsioni di un mestiere vero e proprio

Sulla vicenda legata a Rocchi, Zazzaroni ha dichiarato:Prendersela con Rocchi è normale e anche un po’ sadico , essendo lui il designatore, ovvero il volto riconoscibile della categoria. Di una categoria che avrebbe dovuto essere rifondata 5 anni fa dopo lo scandalo D’Onofrio e che non ha saputo gestire la ripartenza e la novità del Var finendo per farsi con fondere da malumori, pressioni e interessi.  Rocchi si è subito autosospeso e credo che abbia deciso di chiudere col mondo arbitrale.  Spero che da questa vicenda esca pulito (per me lo è): il più grosso errore che ha commesso è stato quello di credere di poter sopravvivere a una faida tra clan . Il settore, un autentico verminaio".

In chiusura, Zazzaroni ha voluto soffermarsi sull'ambiente che c'è nel nostro campionato, segnato da forti pressione interne e interesse. Le parole, molto dure, fotografano un vero e proprio disagio. Dopo Calciopoli, la nostra Serie A sta avendo un'altra bruttissima parentesi.

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