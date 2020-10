Milan, Zambrotta: “Calabria rigenerato da Pioli. San Siro gli ha perdonato poco”

ZAMBROTTA ELOGIA CALABRIA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Davide Calabria cresciuto e maturato molto in questo avvio di stagione rispetto alla scorsa. “Pioli lo ha rigenerato: è attento in fase difensiva e dà una mano in avanti. In passato forse ha sofferto i trend negativi della squadra e il fatto che San Siro gli perdonasse poco, ma ora lo vedo molto concentrato”.

