PM – Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu: fiducia sui rinnovi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Concluso il mercato, il Milan si concentra sui rinnovi. In primo piano ovviamente Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu che hanno contratti in scadenza con il club rossonero nel 2021.

Certo, i due rinnovi non sono facili, ma la situazione è meno complicata di quanto possa sembrare. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la proprietà è consapevole dell’importanza del portiere e del fantasista all’interno dello scacchiere rossonero, e dunque farà di tutto per appoggiare Gazidis, Maldini e Massara dal punto di vista economico.

Nelle prossime settimane ci saranno contatti con i rispettivi agenti per iniziare una vera e propria trattativa sia per Donnarumma e sia per Calhanoglu. Come detto, non sarà facile, considerando il valore dei due giocatori, ma la proprietà del Milan è forte e tutta la dirigenza è convinta alla fine di riuscire a portare a casa i due rinnovi. Insomma, il progetto di rilancio del club rossonero continua.

