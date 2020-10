Milan, Romagnoli corre verso il derby: le sue condizioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come scrive il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, Alessio Romagnoli corre verso l’Inter. Il capitano rossonero, infatti, ha recuperato completamente dalla lesione di polpaccio accusata due mesi e mezzo fa con il Sassuolo.

E’ chiaro che Romagnoli dovrà recuperare il tempo perduto svolgendo una preparazione mirata, ma per Pioli è sicuramente un vantaggio averlo a disposizione per il derby contro l’Inter. La speranza inoltre è vedere in campo Zlatan Ibrahimovic, ancora positivo al coronavirus.

