Youth League – Moncada e Tonali assistono insieme a Newcastle-Milan

Nella giornata di oggi, alle ore 14:00, sono scesi in campo Newcastle e Milan in occasione della 6^ ed ultima giornata della Youth League 2023/2024. Un match importante sicuramente per il morale, qualora per i rossoneri dovesse arrivare un successo, anche se la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta era già in tasca prima del match per i ragazzi di Ignazio Abate.