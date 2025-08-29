Voglio vincerle tutte così! Lecce-Milan 0-2: ve l’avevo detto!

Una vittoria senza prendere gol e senza soffrire, Lecce-Milan 0-2. È arrivato il primo successo degli uomini di Massimiliano Allegri in Serie A, un successo senza troppe difficoltà, se non quelle dei gol annullati. Il gioco non è stato scintillante, ma giudicare il Milan dal gioco è inutile, sbagliato e dannoso. Bisogna semplicemente vincere e oggi il Milan ha dimostrato di poterlo fare, sempre così. Alcune cose sono ancora da limare e alcuni singoli sono ancora in difficoltà, ma le basi sono buone. Brillano però anche altri giocatori, non tutti sospettabili. Nel video qui sotto il commento alla partita sul nostro canale YouTube, ricordati di lasciare un mi piace e di commentare! Iscriviti se non sei ancora iscritto e attiva la campanella per ricevere le notifiche!