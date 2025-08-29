Una vittoria senza prendere gol e senza soffrire, Lecce-Milan 0-2. È arrivato il primo successo degli uomini di Massimiliano Allegri in Serie A, un successo senza troppe difficoltà, se non quelle dei gol annullati. Il gioco non è stato scintillante, ma giudicare il Milan dal gioco è inutile, sbagliato e dannoso. Bisogna semplicemente vincere e oggi il Milan ha dimostrato di poterlo fare, sempre così. Alcune cose sono ancora da limare e alcuni singoli sono ancora in difficoltà, ma le basi sono buone. Brillano però anche altri giocatori, non tutti sospettabili. Nel video qui sotto il commento alla partita sul nostro canale YouTube, ricordati di lasciare un mi piace e di commentare! Iscriviti se non sei ancora iscritto e attiva la campanella per ricevere le notifiche!
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Voglio vincerle tutte così! Lecce-Milan 0-2: ve l’avevo detto!
LECCE-MILAN
Voglio vincerle tutte così! Lecce-Milan 0-2: ve l’avevo detto!
Lecce-Milan 0-2, una vittoria importane e senza subire gol. La prima degli uomini di Allegri: ecco il commento. Cento partite così
© RIPRODUZIONE RISERVATA