Cremonese-Sassuolo, brilla Terracciano: gol dell’ex Milan

Ex Milan, gol di Filippo Terracciano in Cremonese-Sassuolo: primo sigillo in Serie A per il laterale grigiorosso
Francesco De Benedittis

Nel corso dell’anticipo della seconda giornata di Serie A, in programma alle 18:30 tra Cremonese e Sassuolo, l’ex Milan Filippo Terracciano si è confermato protagonista. Dopo l’ottima prestazione contro la sua vecchia squadra la scorsa settimana, anche oggi ha lasciato il segno in positivo.

Schierato da braccetto destro nella difesa a tre, l’ex Verona e Milan ha trovato il suo primo gol con la maglia della Cremonese dopo appena due partite.

Ex Milan, primo gol in Serie A per Terracciano

Al 37’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto da Jari Vandeputte, Terracciano ha insaccato il pallone in rete portando in vantaggio i grigiorossi sull’1-0. Per lui si tratta anche del primo gol in Serie A, arrivato a distanza di oltre tre anni dal suo debutto, datato 20 marzo 2022.

In queste prime apparizioni, il ragazzo sta mostrando tutto il suo talento, cosa che non era riuscito a fare in rossonero anche a causa del poco minutaggio e dell’impiego in ruoli non propriamente suoi.

