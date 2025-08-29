Cremonese-Sassuolo, brilla Terracciano: gol dell’ex Milan

Ex Milan, primo gol in Serie A per Terracciano—
Al 37’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto da Jari Vandeputte, Terracciano ha insaccato il pallone in rete portando in vantaggio i grigiorossi sull’1-0. Per lui si tratta anche del primo gol in Serie A, arrivato a distanza di oltre tre anni dal suo debutto, datato 20 marzo 2022.
In queste prime apparizioni, il ragazzo sta mostrando tutto il suo talento, cosa che non era riuscito a fare in rossonero anche a causa del poco minutaggio e dell’impiego in ruoli non propriamente suoi.
