Milan, infortunio shock per Jashari: salta undici partite, rientro per il derby?

Un brutto colpo per il Milan e per Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è rotto il perone: Ma quante partite salterà?

Un brutto colpo per il Milan e per Ardon Jashari: il centrocampista svizzero, come sappiamo, ha riportato la frattura del perone durante un allenamento. L'infortunio, avvenuto in uno scontro con Santiago Gimenez, è un duro colpo per il giocatore, arrivato da poco dal Club Brugge, e per la squadra, che dovrà farne a meno per un lungo periodo.