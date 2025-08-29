Milan, infortunio shock per Jashari: salta undici partite, rientro per il derby?

Il possibile rientro—
L'obiettivo è far tornare Jashari a disposizione dell'allenatore per il derby contro l'Inter, in programma il 23 novembre, dopo la sosta per le Nazionali. Sebbene non si possa escludere un rientro anticipato per la partita contro il Parma, lo staff medico preferirà probabilmente non affrettare i tempi, sfruttando la pausa per consentire al giocatore di recuperare completamente. Ecco l'elenco delle partite che salterebbe:
29/8, Serie A: Lecce-Milan
14/9, Serie A: Milan-Bologna
21/9, Serie A: Udinese-Milan
24/9, Coppa Italia: Milan-Lecce
28/9, Serie A: Milan-Napoli
5/10, Serie A: Juventus-Milan
sosta
19/10, Serie A: Milan-Fiorentina
26/10, Serie A: Milan-Pisa
29/10, Serie A: Atalanta-Milan
2/11, Serie A: Milan-Roma
9/11, Serie A: Parma-Milan
sosta
23/11, Serie A: Milan-Inter --> ipotesi di rientro
