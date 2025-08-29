Pianeta Milan
Milan, infortunio shock per Jashari: salta undici partite, rientro per il derby?

Un brutto colpo per il Milan e per Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è rotto il perone: Ma quante partite salterà?
Alessia Scataglini
Un brutto colpo per il Milan e per Ardon Jashari: il centrocampista svizzero, come sappiamo, ha riportato la frattura del perone durante un allenamento. L'infortunio, avvenuto in uno scontro con Santiago Gimenez, è un duro colpo per il giocatore, arrivato da poco dal Club Brugge, e per la squadra, che dovrà farne a meno per un lungo periodo.

Infortunio Jashari: i tempi di recupero e le partite saltate

—  

Si stima che Jashari rimarrà fuori per almeno due mesi. Considerando il tempo necessario per la riabilitazione e il recupero della forma atletica, lo svizzero potrebbe saltare fino a undici partite tra campionato e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE

Il possibile rientro

—  

L'obiettivo è far tornare Jashari a disposizione dell'allenatore per il derby contro l'Inter, in programma il 23 novembre, dopo la sosta per le Nazionali. Sebbene non si possa escludere un rientro anticipato per la partita contro il Parma, lo staff medico preferirà probabilmente non affrettare i tempi, sfruttando la pausa per consentire al giocatore di recuperare completamente. Ecco l'elenco delle partite che salterebbe:

29/8, Serie A: Lecce-Milan

14/9, Serie A: Milan-Bologna

21/9, Serie A: Udinese-Milan

24/9, Coppa Italia: Milan-Lecce

28/9, Serie A: Milan-Napoli

5/10, Serie A: Juventus-Milan

sosta

19/10, Serie A: Milan-Fiorentina

26/10, Serie A: Milan-Pisa

29/10, Serie A: Atalanta-Milan

2/11, Serie A: Milan-Roma

9/11, Serie A: Parma-Milan

sosta

23/11, Serie A: Milan-Inter --> ipotesi di rientro

