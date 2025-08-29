Pianeta Milan
Gattuso, prima lista da CT: nessun giocatore del Milan tra i convocati dell’Italia

Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha diramato la sua prima lista di convocati da CT della Nazionale italiana
Alessia Scataglini
Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha diramato la sua prima lista di convocati da CT della Nazionale italiana. Per le sfide contro l'Estonia e Israele, in programma rispettivamente a Bergamo e Debrecen, sono stati selezionati 28 giocatori.

Azzurri, Gattuso esordisce con sorprese: Leoni e Scamacca, ma nessun rossonero

Tra le novità principali spiccano le prime convocazioni in Nazionale maggiore per tre giovani talenti: Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito.

Inoltre, il CT ha richiamato in azzurro due giocatori che mancavano da tempo: Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca, assenti da oltre un anno.

Nella lista dei convocati però non è presente nessun giocatore del Milan, una scelta che ha destato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

