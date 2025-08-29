Gattuso, prima lista da CT: nessun giocatore del Milan tra i convocati dell’Italia

Inoltre, il CT ha richiamato in azzurro due giocatori che mancavano da tempo: Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca, assenti da oltre un anno.
Nella lista dei convocati però non è presente nessun giocatore del Milan, una scelta che ha destato sorpresa tra gli addetti ai lavori.
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
