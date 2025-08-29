Milan, “Stop alla vendita di San Siro”: l’appello di 200 docenti universitari

La vendita di San Siro a Milan e Inter da parte del comune di Milano ha subito forti rallentamenti. Tutto è dovuto all'indagine sull'urbanistica iniziata sul comune della città. La volontà del sindaco Sala è sempre stata quella di vendere lo stadio e le zone limitrofe ai due club. Alcuni impedimenti, però, stanno ostacolando tale vendita sempre di più. A ciò si aggiungono le frange di contrari alla vendita di San Siro e al conseguente abbattimento di gran parte dello stadio. Come riporta Calcio e Finanza, ieri è stata inviata al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Milano una lettera in cui 200 docenti universitari si oppongono alla vendita. Di seguito, si riportano alcuni dei contenuti della lettera.