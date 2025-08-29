Fenerbahce, esonerato Mourinho: decisiva l’eliminazione in Champions

È durata un solo anno l'avventura di José Mourinho in Turchia. In seguito all'eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Benfica, il Fenerbahce ha deciso di esonerare il suo allenatore. Di seguito, si riporta la comunicazione ufficiale rilasciata dal club.

Tramite i propri canali social, in questo caso X, la società ha comunicato l'esonero con il seguente messaggio: "Il nostro allenatore della Prima Squadra di Calcio, José Mourinho, che ha ricoperto l’incarico di tecnico a partire dalla stagione 2024-2025, ha interrotto la sua collaborazione con noi. Lo ringraziamo per l’impegno dimostrato fino ad oggi per la nostra squadra e gli auguriamo il meglio per la sua futura carriera".