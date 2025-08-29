Pianeta Milan
Fenerbahce, esonerato Mourinho: decisiva l'eliminazione in Champions
Dopo l'uscita ai preliminari di Champions League contro il Benfica, il Fenerbahce ha deciso di esonerare il suo allenatore José Mourinho
Redazione PM

È durata un solo anno l'avventura di José Mourinho in Turchia. In seguito all'eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Benfica, il Fenerbahce ha deciso di esonerare il suo allenatore. Di seguito, si riporta la comunicazione ufficiale rilasciata dal club.

Mourinho esonerato: il comunicato

Tramite i propri canali social, in questo caso X, la società ha comunicato l'esonero con il seguente messaggio: "Il nostro allenatore della Prima Squadra di Calcio, José Mourinho, che ha ricoperto l’incarico di tecnico a partire dalla stagione 2024-2025, ha interrotto la sua collaborazione con noi. Lo ringraziamo per l’impegno dimostrato fino ad oggi per la nostra squadra e gli auguriamo il meglio per la sua futura carriera".

Un'esperienza assolutamente non indimenticabile per Mourinho. In quasi 14 mesi lo Special One non è riuscito a sollevare nessun trofeo. La sua stagione è stata perlopiù travagliata, come hanno dimostrato le continue tensioni con altri club turchi, su tutti il Galatasaray. Secondo la stampa turca, il tecnico portoghese dovrebbe ricevere una ricca buonuscita, pari a circa 15 milioni di euro.

