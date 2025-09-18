Pianeta Milan
Verso Udinese-Milan: previsto il sold-out al Bluenergy Stadium

Sta per iniziare ufficialmente la quarta giornata di campionato: previsto il sold-out al Bluenergy stadium per Udinese-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sta per iniziare ufficialmente la quarta giornata di campionato, che prenderà il via domani sera con Lecce-Cagliari alle ore 20:45. Dopo la vittoria con il Bologna di Italiano a San Siro, avvenuta tra numerose polemiche arbitrali e non, il Milan è chiamato a continuare la striscia di risultati positivi incominciata con la trasferta di Lecce.

Udinese-Milan: sold-out per la sfida di sabato

—  

Questa volta, i rossoneri di Massimiliano Allegri, che non siederà in panchina durante il match, andranno in trasferta ad Udine: alle ore 20:45 di sabato 20 settembre scenderanno in campo al Bluenergy Stadium i ragazzi di Runjac. Sarà una sfida molto dura, perchè da ambo le parti le due formazioni non vogliono deludere i propri tifosi e, di conseguenza, sono alla ricerca dei 3 punti.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, per la sfida di sabato sarebbe previsto il tutto esaurito, il primo stagionale per i bianconeri: sono rimasti solamente un po di biglietti in tribuna, ma il resto dello stadio è già old-out da tempo. Non resta che aspettare e goderci questa sfida, che si preannuncia già scintillante.

 

