Verso Udinese-Milan: previsto il sold-out al Bluenergy Stadium

Sta per iniziare ufficialmente la quarta giornata di campionato: previsto il sold-out al Bluenergy stadium per Udinese-Milan
Sta per iniziare ufficialmente la quarta giornata di campionato, che prenderà il via domani sera con Lecce-Cagliari alle ore 20:45. Dopo la vittoria con il Bologna di Italiano a San Siro, avvenuta tra numerose polemiche arbitrali e non, il Milan è chiamato a continuare la striscia di risultati positivi incominciata con la trasferta di Lecce.
Udinese-Milan: sold-out per la sfida di sabato
Questa volta, i rossoneri di Massimiliano Allegri, che non siederà in panchina durante il match, andranno in trasferta ad Udine: alle ore 20:45 di sabato 20 settembre scenderanno in campo al Bluenergy Stadium i ragazzi di Runjac. Sarà una sfida molto dura, perchè da ambo le parti le due formazioni non vogliono deludere i propri tifosi e, di conseguenza, sono alla ricerca dei 3 punti.