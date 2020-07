Verso Milan-Juventus: Higuaín, sfida al passato rossonero

MILAN NEWS – Domani sera, a ‘San Siro‘, si disputerà il big match Milan-Juventus, gara valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

I bianconeri di Maurizio Sarri dovranno rinunciare all’attaccante argentino Paulo Dybala, che viveva uno straordinario momento di forma, poiché squalificato dal Giudice Sportivo del massimo campionato, unitamente al compagno di squadra Matthijs de Ligt.

Al posto di Dybala, presumibilmente, Sarri schiererà, nel ruolo di centravanti del suo 4-3-3, il ‘Pipita‘, Gonzalo Higuaín, classe 1987, che, fin qui, in stagione, ha segnato 9 gol in 37 gare con la Juventus tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Come si ricorderà, Higuaín è un ex rossonero.

Nell’estate 2018, infatti, Leonardo e Paolo Maldini piazzarono il colpo Higuaín, prendendolo dalla Juventus, che se ne voleva privare per via dell’acquisto di Cristiano Ronaldo, in prestito oneroso (18 milioni di euro!) con diritto di riscatto fissato, al termine della stagione 2018-2019, a 36 milioni di euro.

Il ‘Pipita‘, però, in rossonero ha giocato fino al gennaio 2019, quando, stanco e demotivato, chiese ed ottenne la rescissione del prestito dal club di Via Aldo Rossi per poter volare a Londra, sponda Chelsea, proprio da quel Sarri che lo avrebbe ritrovato in bianconero sei mesi più tardi.

I mesi di Higuaín al Milan sono stati caratterizzati da 22 presenze tra Serie A (15), Europa League (5) e Coppa Italia (2), con 8 gol all’attivo, di cui 6 in campionato e 2 in Europa. L’argentino fu protagonista, in negativo, di Milan-Juventus 0-2 dell’11 novembre 2018, quando sbagliò un calcio di rigore e poi si fece espellere e tornerà domani sera per la prima volta a ‘San Siro‘ da avversario.

Era assente, infatti, lo scorso 13 febbraio in occasione di Milan-Juventus 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia.