Verso Milan-Inter, Dumfries vicino al rientro: si accende il derby di Milano

Nella giornata di ieri (11 febbraio), Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ad Appiano Gentile. L’olandese è fermo ai box da novembre, a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi. Il suo ritorno in campo si avvicina e - se il percorso di riabilitazione proseguirà senza interruzioni - l'esterno dell'Inter potrebbe essere a disposizione già a partire da fine febbraio.