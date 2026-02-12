Verso Milan-Inter, Dumfries vicino al rientro: si accende il derby di Milano

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter classe 1996, è tornato ad allenarsi con la squadra, si avvicina il suo rientro in campo a ventiquattro giorni dal derby contro il Milan
Nella giornata di ieri (11 febbraio), Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ad Appiano Gentile. L’olandese è fermo ai box da novembre, a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi. Il suo ritorno in campo si avvicina e - se il percorso di riabilitazione proseguirà senza interruzioni - l'esterno dell'Inter potrebbe essere a disposizione già a partire da fine febbraio.
Verso Milan-Inter, Dumfries recupera per il derby
—
L'8 febbraio è la data cerchiato in rosso sul calendario dei tifosi rossoneri: il giorno del derby. Salvo imprevisti, Dumfries sarà pienamente recuperato per la sfida contro il Milan. Un rientro che non facilita i piani di Allegri, che avrebbe probabilmente preferito affrontare Luis Henrique.