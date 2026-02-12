Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Inter, Dumfries vicino al rientro: l’olandese scalda i motori in vista del derby contro il Milan

INTER

Inter, Dumfries vicino al rientro: l’olandese scalda i motori in vista del derby contro il Milan

Verso Milan-Inter, Dumfries vicino al rientro: si accende il derby di Milano
Denzel Dumfries, esterno dell'Inter classe 1996, è tornato ad allenarsi con la squadra, si avvicina il suo rientro in campo a ventiquattro giorni dal derby contro il Milan
Redazione PM

Nella giornata di ieri (11 febbraio), Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ad Appiano Gentile. L’olandese è fermo ai box da novembre, a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi. Il suo ritorno in campo si avvicina e - se il percorso di riabilitazione proseguirà senza interruzioni - l'esterno dell'Inter potrebbe essere a disposizione già a partire da fine febbraio.

Verso Milan-Inter, Dumfries recupera per il derby

—  

L'8 febbraio è la data cerchiato in rosso sul calendario dei tifosi rossoneri: il giorno del derby. Salvo imprevisti, Dumfries sarà pienamente recuperato per la sfida contro il Milan. Un rientro che non facilita i piani di Allegri, che avrebbe probabilmente preferito affrontare Luis Henrique.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic: "I tifosi del Milan sono fantastici. Io sto bene, mi sento meglio. Sono vicino..."

Questa volta non ci sarà Theo Hernandez a fronteggiarlo, il duello cambia volto. Con ogni probabilità toccherà a Bartesaghi raccoglierne l'eredità,fresco di 'convocazione' in nazionale, in una notte che non concede margini di errore. Il derby e lo scudetto passano anche da lì.

Leggi anche
Verso Pisa-Milan, Allegri e l’importanza del match. Possibile spareggio Scudetto?
Milan, vigilia bollente: le parole di Allegri prima del Pisa. Mercato, in arrivo due nomi dalla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA