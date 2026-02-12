Pisa-Milan in un turno importante. Spareggio Scudetto? Ecco Allegri

Nella tarda mattinata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Milanello la prossima gara dei rossoneri in campionato. Domani sera, alle 20:45, il Diavolo sarà impegnato allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' per la gara contro il Pisa di Oscar Hiljemark, neo allenatore della squadra toscana. Come detto da Allegri, e come ricordato dal nostro inviato da Milanello Stefano Bressi, per i rossoneri questo può essere un turno di Serie A piuttosto favorevole viste le due sfide che infiammeranno il weekend. Parliamo di Inter-Juventus di sabato e di Napoli-Roma in programma domenica sera. Per questo motivo sarà fondamentale non sottovalutare la sfida.