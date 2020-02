Verso Milan-Genoa: ecco il bollettino medico rossonero

NEWS MILAN – Giorno di riposo, oggi, per il Milan, concesso dal tecnico Stefano Pioli. Nonostante questo, come ha riferito ‘Sky Sport‘, alcuni giocatori erano presenti, oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per sottoporsi a cure, massaggi e terapie per recuperare il prima possibile da piccoli infortuni, acciacchi ed essere, dunque, a disposizione per Milan-Genoa di domenica 1° marzo.

Samuel ‘Samu’ Castillejo, infatti, si è sottoposto ad una seduta di massaggi per un fastidio all’adduttore, mentre Theo Hernández ad una seduta di massaggi riabilitatori. Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ha sostenuto terapie alla caviglia, mentre Simon Kjaer e Lucas Biglia hanno svolto lavoro personalizzato. Oltre a Léo Duarte, fuori per ancora tanto tempo, si è appreso anche come Rade Krunić starà fuori altre due settimane in seguito alla frattura da stress rimediata due settimane fa al terzo osso del metatarso del piede destro.

Intanto, sul fronte mercato, novità importanti, oltre che su Donnarumma, anche su Zlatan Ibrahimović. Per le ultime news, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android