Calciomercato Milan – Donnarumma e Ibrahimovic, conferme difficili

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, dopo il pareggio, 1-1, di Firenze, il Milan ha praticamente detto addio ai suoi sogni di arrivare al quarto posto in classifica e quindi in Champions League.

Di conseguenza, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic vede sfumare la possibilità che il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, si rinnovi automaticamente per un’altra stagione, così come stabilito tra le parti nel momento del suo ritorno in rossonero.

Situazione similare per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, che è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e che presto dovrà trattare per il rinnovo: basterà, eventualmente, la qualificazione in Europa League per scongiurare l’addio del numero 99?

L’agente di Donnarumma, Mino Raiola, lo stesso di Ibrahimovic, spinge, infatti, affinché il suo giovane assistito prosegua il proprio percorso in una squadra con ambizioni maggiori, in Champions. Bisognerà, quindi, capire bene il progetto che avrà il fondo Elliott per il Milan nel futuro a breve e medio termine.

Intanto, sul fronte mercato, il Diavolo studia come riscattare Ante Rebic, autore di 7 gol nelle ultime 7 gare tra campionato e coppe: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android