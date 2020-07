Verso Milan-Atalanta: Donnarumma sarà il capitano rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In assenza di Alessio Romagnoli, infortunato, sarà Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, fresco della celebrazione delle 200 presenze ufficiali in rossonero, ad indossare la fascia di capitano in Milan-Atalanta.

Lo si appreso dalla comunicazione delle formazioni ufficiali del match di ‘San Siro‘. Donnarumma ha già indossato la fascia, ma stasera sarà capitano dall’inizio per la prima volta. LEGGI QUI LE DIECI CURIOSITÀ PIÙ INTERESSANTI SU MILAN-ATALANTA >>>

