Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Gasperini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. I tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo rossoneri e nerazzurri in questo match: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Duarte, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Olzer, Castillejo, D. Maldini, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Malinovskyi; D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Sutalo, Castagne, Bellanova, Pašalić, Czyborra, Tameze, Da Riva, D. Muriel, Colley. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Nell’attesa del match di ‘San Siro‘ tra il Diavolo di Pioli e la ‘Dea‘ di Gasperini, gustiamoci le curiosità più interessanti sulla sfida. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>

