Serie A, Milan-Atalanta: le dieci curiosità sul match di San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Milan e Atalanta vivono un momento di forma estremamente positivo e questa sera si troveranno di fronte a San Siro, per la 36a giornata di Serie A. I rossoneri si presentano a questa sfida con molte assenze ma vorranno sicuramente proseguire nella striscia di risultati positivi post-lockdown. Avviciniamoci al fischio d’inizio con alcune curiosità e alcune statistiche inerenti a questa sfida.

STATO DI FORMA

1- Dalla ripresa della Serie A dopo il lockdown, Atalanta e Milan sono le due squadre con la miglior media punti in campionato (2.6 a incontro).

2- Il Milan potrebbe arrivare a 10 gare consecutive di Serie A con almeno due reti all’attivo per la terza volta nella sua storia, dopo il 1959 e il 1964.

3- Il Milan potrebbe per la prima volta in questa Serie A vincere quattro partite consecutive: l’ultima volta ci è infatti riuscito nelle ultime quattro gare dello scorso campionato.

4- Sono 17 le partite di fila in cui il Milan trova il gol in Serie A; i rossoneri non fanno meglio (21) dal settembre 2017.

STATISTICHE GENERALI

5- Atalanta (15) e Milan (nove) sono le due squadre imbattute da più partite tra quelle attualmente nella competizione.

FOCUS GIOCATORI

6- L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimović ha messo lo zampino in cinque reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro l’Atalanta, grazie a quattro marcature e un passaggio vincente.

7- Hakan Çalhanoğlu potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a servire assist in quattro presenze di Serie A di fila da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

8- Sarà assente per infortunio Alessio Romagnoli: l’ultima partita di Serie A in cui non ha giocato il capitano rossonero è stata Milan-Bologna del maggio 2019, in quanto squalificato.

9- Giacomo Bonaventura ha collezionato 99 presenze di Serie A con la maglia dell’Atalanta, con cui ha esordito nella competizione (maggio 2008) e ha realizzato tre reti contro la sua ex squadra.

ALLENATORI

10- Stefano Pioli è avanti negli scontri diretti contro Gasperini in Serie A, grazie a sei successi e quattro sconfitte (3N).

INTANTO IL MILAN SEMBRA ESSERE VICINO A UN CENTROCAMPISTA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓