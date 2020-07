Calciomercato Milan – Dal Messico: agente di Roca in Italia per chiudere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Vi abbiamo raccontato questo pomeriggio come a Casa Milan ci sia stato un incontro tra la dirigenza rossonera con Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport. In primo piano Emerson Royal, ma anche Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol

Stando a quanto scritto dalla tv messicana TVC Deportes, Roca sarebbe molto vicino al Milan, con l’agente del centrocampista che sarebbe pronto a chiudere in Italia. La valutazione di circa 25 milioni, ma la retrocessione della squadra spagnola in seconda divisione potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Anche i media messicani dunque confermano il possibile approdo di Roca al Milan. INTANTO E’ DERBY TRA MILAN E INTER PER TONALI, CONTINUA A LEGGERE >>>