Calciomercato Milan – Tonali: l’Inter tenta l’affondo, ma Maldini non molla

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da sportmediaset.it, continua il derby di mercato tra Milan e Inter per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter nelle ultime ore starebbe tentando l’affondo decisivo: l’ultima offerta fatta dai nerazzurri è di 32 milioni più bonus. Il Milan, però, non ha intenzione di mollare, anche perchè Tonali piace molto a Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera.

Vedremo cosa succederà, ma di sicuro Tonali verrà ceduto, così come dichiarato da Massimo Cellino, presidente del Brescia: "A Tonali ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c'era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno".