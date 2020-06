Verso Juventus-Milan, Pioli vuole la Coppa Italia per tenersi la panchina

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, c’è concentrazione massima da parte di Stefano Pioli per preparare Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà domani sera a Torino. Il tecnico è consapevole che quella dello Stadium dovrà essere una vera e propria impresa, ma sta cercando di caricare la squadra nel migliore dei modi in vista del grande impegno.

Pioli è anche consapevole di avere poche chance di rimanere sulla panchina del Milan nella prossima stagione, ma vuole giocarsela fino in fondo e non lasciare nulla al caso. Potrebbe non bastare per una conferma neanche una vittoria in Coppa Italia, visti i contatti ormai avviati da mesi con Ralf Rangnick, ma è chiaro che la vittoria di un trofeo in cassa rossonera, che manca dal 2016 (Supercoppa Italiana a Doha contro la Juventus), aumenterebbe la possibilità di una permanenza.

Il fantasma di Rangnick ormai aleggia da mesi a Milanello, cioè quando Maldini e Boban hanno saputo dei contatti di Gazidis con il tedesco, tuttavia il tecnico ha molto apprezzato il lavoro svolto da Maldini e Massara per cercare di tutelarlo e difenderlo, esponendosi in prima persona (le famose dichiarazioni di Maldini su Rangnick all’ANSA). Insomma, la strada è davvero in salita, ma Pioli vuole giocarsela fino alla fine. A cominciare da domani contro la Juventus. INTANTO SPUNTANO NUOVE ACCUSE DI IBRAHIMOVIC A GAZIDIS, CONTINUA A LEGGERE >>>