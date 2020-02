Verso Inter-Milan, Conte: “I rossoneri valgono più dei punti in classifica”

NEWS INTER – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile in vista di Inter-Milan di domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Interpellato dai giornalisti sul distacco nella graduatoria di Serie A che, attualmente, c’è tra Inter e Milan, separate da ben 19 punti, Conte ha dichiarato:

“Il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica. E’ un’ottima squadra, hanno aggiunto un campione come Zlatan Ibrahimovic, che ha portato esperienza. Secondo me il Milan vale di più”. Per le dichiarazioni integrali di Conte, continua a leggere >>>

