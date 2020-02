Verso Inter-Milan: Bastoni squalificato; 7^ sanzione per Theo Hernández

NEWS MILAN – Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, il signor Gerardo Mastrandrea, dopo lo svolgimento della 22^ giornata del massimo campionato. Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, ha ricevuto la settima sanzione del suo torneo, per essere stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario in occasione di Milan-Verona 1-1 di domenica scorsa a ‘San Siro‘.

Theo Hernández, comunque, sarà regolarmente in campo per il derby di Milano, l’atteso Inter-Milan di domenica 9 febbraio, ore 20:45, sempre allo stadio di ‘San Siro‘. Gara che, al contrario, salterà il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, il quale, già diffidato, ha rimediato un cartellino giallo in Udinese-Inter 0-2 ed è stato pertanto squalificato per una giornata.

Gli altri squalificati per la 23^ giornata di Serie A sono: Sofyan Amrabat (Hellas Verona), Valon Behrami e Cristian Romero (Genoa), Lorenzo Pellegrini (Roma), Luca Cigarini (Cagliari), Marten de Roon (Atalanta), Eljif Elmas (Napoli), Andrea Poli (Bologna) ed Ernesto Torregrossa (Brescia), tutti fermati per un turno.

Intanto, nel pomeriggio a Milanello, ha parlato, anche del derby, il nuovo acquisto rossonero Alexis Saelemaekers: per le dichiarazioni integrali dell’esterno belga in conferenza stampa, continua a leggere >>>

