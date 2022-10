Verona-Milan 1-3, la ‘time machine’: Honda protagonista con una doppietta

1 di 1

VERONA-MILAN 1-3, LA 'TIME MACHINE'

Keisuke Honda, centrocampista del Milan (credits: GETTY Images)

(fonte: acmilan.com)

"La decima giornata di campionato è all'orizzonte, i rossoneri tornano al Bentegodi di Verona, uno dei campi crocevia del rush finale per lo Scudetto della stagione scorsa. In casa degli Scaligeri il Milan ha vinto gli ultimi tre confronti segnando 6 gol e subendone solo 1. La tradizione recente sorride alla formazione di Pioli, ma ogni partita ha una sua storia da scrivere. Oggi, insieme, ripercorriamo il confronto del 19 ottobre 2014.

LO SCENARIO

Sul calendario della Serie A 2014/15 scocca l'ora della settima giornata e il Milan di Filippo Inzaghi fa visita al Verona di Mandorlini. I rossoneri occupano il quinto posto con 11 punti conquistati in sei partite e sono reduci dal successo contro l'altra veronese, il Chievo, per 2-0 a San Siro firmato da Muntari e Honda. Due protagonisti confermati anche nella formazione iniziale del Bentegodi, un 4-3-3 con Abbiati in porta; Abate, Rami, Alex e De Sciglio in difesa; Muntari, Essien e Poli in mediana a supportare il tridente formato da Honda, Torres ed El Shaarawy.

DOPPIO VANTAGGIO

Dopo un inizio interlocutorio, in cui l'unica occasione se la costruisce Torres con un destro largo, l'equilibrio tra le due squadre viene rotto dopo 20'. Il protagonista è il brasiliano Marques, che rinvia nella propria porta un cross apparentemente innocuo di Abate. I rossoneri, galvanizzati dal vantaggio, continuano a spingere e trovano immediatamente il raddoppio grazie alla connection El Shaarawy-Honda: il Faraone si inventa un assist a tutto campo per Keisuke, che con il suo mancino batte di prima intenzione Rafael e segna lo 0-2 al 27'. Nel finale di tempo, Abbiati si esibisce in due belle parate su Toni prima e Janković poi per conservare il doppio vantaggio all'intervallo.

ANCORA HONDA

Pronti-via e dopo 10' di gioco Honda cala il tris: Rami imita El Shaarawy e taglia il campo trovando libero il giapponese, che controlla, avanza e fulmina Rafael in uscita. Il risultato è in banca e la squadra si limita a gestire, correndo pochi pericoli in fase difensiva. I padroni di casa accorciano all'87' con un sinistro dal limite di Nico López ma chiudono in dieci per l'espulsione dell'esperto Rafa Márquez. Vince il Milan, che sale a 14 punti al 4° posto in classifica, dietro Juventus, Roma e Sampdoria".