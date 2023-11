Vendita Milan, Elliott vince la causa con Blue Skye anche in Italia

Il commento di Elliott: "Elliott è ovviamente molto soddisfatto, ma per nulla sorpreso dalla decisione della Corte. Questo caso è stato solo uno dei numerosi contenziosi frivoli e vessatori avviati da Blue Skye. Nessuna delle cause intentate da Blue Skye ha alcun merito e Blue Skye non ha avuto successo in nessuna di esse. Elliott peraltro continuerà a difendersi vigorosamente in tutte le restanti cause, in ogni tribunale e in ogni giurisdizione, per quanto tempo ciò possa richiedere"