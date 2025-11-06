La Serie A è iniziata ormai da 10 giornate, ma sin da subito molti opinionisti tv hanno iniziato a parlare della lotta scudetto. Attualmente la prima posizione in classifica l'occupa il Napoli di Antonio Conte, a quota 21 punti. Subito e seguire abbiamo ben tre squadre con lo stesso punteggio: Inter, Milan e Roma, tutte e tre a quota 21 punti, ad una sola lunghezza dal Napoli.