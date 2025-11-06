Pianeta Milan
A commentare la lotta scudetto è stato il noto giornalista sportivo Enrico Varriale: le parole sul Milan di Allegri
Alessia Scataglini
La Serie A è iniziata ormai da 10 giornate, ma sin da subito molti opinionisti tv hanno iniziato a parlare della lotta scudetto. Attualmente la prima posizione in classifica l'occupa il Napoli di Antonio Conte, a quota 21 punti. Subito e seguire abbiamo ben tre squadre con lo stesso punteggio: Inter, Milan e Roma, tutte e tre a quota 21 punti, ad una sola lunghezza dal Napoli.

Il Milan è reduce dalla vittoria contro la Roma: partiti non benissimo, i rossoneri si sono svegliati dopo circa 30 minuti dal fischio d'inizio, mettendo sotto assedio la squadra di Gasperini. I rossoneri son riusciti a conquistare i 3 punti grazie ad un gol del difensore centrale rossonero Strahinja Pavlović. A commentare la lotta scudetto è stato il noto giornalista sportivo Enrico Varriale che, tramite il suo profilo X ha dichiarato:

Milan, le parole di Varriale

"Quattro squadre in un punto, nessuna è perfetta. La capolista Napoli ha tanti infortuni e il gioco ne risente. L'Inter si distrae troppo in difesa. Il Milan e la Roma non hanno grandi attaccanti. Le altre paiono lontane. Agli arbitri il compito di non rovinare questa bella corsa"

