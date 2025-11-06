Il Milan di Massimiliano Allegri, archiviata la vittoria contro la Roma della scorsa giornata, continua a prepararsi per il prossimo impegno in Serie. I rossoneri, infatti, sfideranno il Parma in trasferta al Tardini questo sabato alle ore 20:45, dopodiché il campionato si interromperà a causa della sosta delle Nazionali in vista del Mondiale del 2026. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella sessione d'allenamento di oggi gli unici che non hanno volto il lavoro completo son stati Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che stano ancora facendo un lavoro personalizzato.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Parma-Milan, le ultime da Milanello: ancora personalizzato per Rabiot
ULTIME MILAN NEWS
Verso Parma-Milan, le ultime da Milanello: ancora personalizzato per Rabiot
Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo la Roma, si prepara al Parma: le ultime sugli infortunati da Milanello
Milan, le ultime sugli infortunati—
LEGGI ANCHE: Milan, novità sul rinnovo di Saelemaekers! Tare prepara il colpo sulla fascia. Deschamps…
Il francese, con basse probabilità, potrebbe essere convocato per la sfida di sabato, mentre il messicano dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco per un po' di tempo. Sul fronte Pulisic, invece, tutto è sereno. L'americano ha lavorato in gruppo ed è disponibile per il match contro gli emiliani. Non partirà, però, da titolare. Massimiliano Allegri, infatti, vorrebbe schierare la stessa formazione messa in campo con la Roma, inserendo soltanto Tomori al posto di De Winter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA