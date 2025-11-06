Il Milan di Massimiliano Allegri, archiviata la vittoria contro la Roma della scorsa giornata, continua a prepararsi per il prossimo impegno in Serie. I rossoneri, infatti, sfideranno il Parma in trasferta al Tardini questo sabato alle ore 20:45, dopodiché il campionato si interromperà a causa della sosta delle Nazionali in vista del Mondiale del 2026. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella sessione d'allenamento di oggi gli unici che non hanno volto il lavoro completo son stati Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che stano ancora facendo un lavoro personalizzato.