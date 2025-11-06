Il club di via Aldo Rossi, infatti, a fine gennaio del 2025 ha voluto interrompere l'intesa proprio a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito inizialmente. Il Milan poi, ovviamente, ha avviato le pratiche per richiedere i danni dovuti alla risoluzione del contratto, trovandosi così costretta a cercare un altro sponsor in brevissimo tempo.

La soluzione si è trovata, ma la questione non si è chiusa li. Nel maggio del 2025, le due parti hanno raggiunto un nuovo accordo che prevedeva il pagamento di una determinata somma al Milan in modo da sospendere tutto il procedimento in corso. Nel frattempo, però, si è arrivati ad un nuovo accordo con condizioni diverse: la scritta 'RDC' non compare nelle maglia ma bensì nella divisa che i calciatori rossoneri indossano in panchina durante le partite.

Ecco, di seguito, le parole del club scritte sul documento del bilancio: «in data 31 gennaio 2025 AC Milan ha interrotto un contratto di sponsorizzazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo (“RDC”) il quale prevedeva, dietro pagamento in via anticipata e in un’unica soluzione di un corrispettivo, la concessione da AC Milan a RDC di un pacchetto di diritti di sponsorizzazione tra cui l’inserimento del brand di RDC sul retro della maglia della prima squadra maschile del Milan per tutte le partite di campionato di Serie A e le coppe italiane. Il contratto in questione è stato risolto da AC Milan a seguito del mancato pagamento da parte di RDC del corrispettivo dovuto"

In conclusione: «Nel mese di maggio 2025 le parti hanno una nuova intesa, che ha portato alla temporanea sospensione del procedimento arbitrale a fronte del pagamento di un corrispettivo a tale fine a favore di AC Milan, e alla conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione di durata triennale"