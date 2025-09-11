UEFA, svolta sulle liste: ecco la novità introdotta dal Comitato Esecutivo

La UEFA, finito l'ultimo incontro con il Comitato Esecutivo ha annunciato una novità importante a riguardo la gestione delle liste nelle competizioni maschili per club. La modifica introdotta riguarda, in modo molto particolare, i giocatori di movimento e la possibilità di sostituire gli elementi colpiti da gravi infortuni con lunghi tempi di ripresa:

"Il Comitato Esecutivo ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA maschili per club 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine o malattia durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa. La motivazione alla base di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ingiustamente ridotte e che le giocatrici siano tutelate da un ulteriore carico di lavoro".