Milan-Bologna, felsinei in emergenza: tanti assenti contro i rossoneri

Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Bologna. La squadra di Italiano arriverà a Milano in piena emergenza. Il tecnico del club felsineo dovrà rinunciare ad alcune pedine molto importanti a centrocampo: l'ex rossonero Pobega, fermato da una lesione muscolare che lo terrà fuori dal rettangolo verde tre settimane, e Sulemana, costretto ad uno stop per un infortunio del legamento collaterale del ginocchio destro.
La situazione è complicata anche in difesa, dove Holm e Casale non dovrebbero essere disponibili, non riuscendo a recuperare in tempo per il match di San Siro, mettendo, come obiettivo, il rientro contro il Genoa. A completare tutto il quadro c'è anche il rientro in ritardo di Lucumi dagli impegni con la sua nazionale. In attacco invece è confermato Castro, ma potrebbe esserci anche l'esordio di Rowe che si ritroverebbe faccia a faccia con Adrien Rabiot, suo ex compagno all'Olympic Marsiglia con il quale ha avuto un furioso litigio.
