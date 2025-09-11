‘Festival dello Sport’ di Trento: ecco data e dettagli dell’evento

Dal 9 al 12 ottobre 2025 torna il 'Festival dello Sport' con la sua ottava edizione intitolata 'Adrenalina Pura'. L'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing con il supporto del Comune di Trento, dell'Università di Trento e molti altri, trasformerà la città di Trento nella capitale mondiale per lo sport.

Festival dello Sport: da Ibrahimovic a Bagnaia, e non solo... Ecco tutti gli ospiti

L'inaugurazione sarà giovedì 9 ottobre al Teatro Sociale e vedrà la partecipazione, tra gli altri anche del presidente del Torino Urbano Cairo, ma non solo. Infatti, tra i 200 protagonisti, il calcio sarà al centro della scena con campioni come Micheal Platini, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthaus, David Trezeguet, Roberto Mancini e molti altri. Tanto spazio sarà dedicato anche agli sport invernali, in vista di Milano-Cortina 2026, con ospiti: Sofia Goggia, Federica Brignone, la giovane Laura Colturi e la pattinatrice Carolina Kostner.