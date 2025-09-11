‘Festival dello Sport’ di Trento: ecco data e dettagli dell’evento

Non possono mancare i motori, con 'Pecco' Bagnaia e Marco Bezzecchi, il ciclismo con Egan Bernal, Filippo Ganna e Fabian Cancellara. Inoltre poi ci sarà anche il basket, il volley e tantissime altre discipline: dal nuoto, al judo passando dallo scherma finendo con l'atletica.
Festival dello Sport: cultura, spettacolo, talk e molto altro!—
Oltretutto, accanto ai talk e agli incontri ci sarà anche la possibilità di usufruire dei camp sportivi messi a disposizione del pubblico. In piazza Dante ci sarà anche la Gazzetta Active Zone e tutte le novità del Gazzetta Motori Paddock.
Insomma, ci saranno tantissimi ospiti e non mancherò davvero nulla per celebrare al meglio un evento importantissimo che unisce sport, spettacolo e cultura!
