‘Festival dello Sport’ di Trento: ecco data e dettagli dell’evento

Festival dello Sport di Trento: scopri date, programma e gli oltre 200 ospiti attesi all'evento sportivo più atteso dell'anno.
Francesco De Benedittis

Dal 9 al 12 ottobre 2025 torna il 'Festival dello Sport' con la sua ottava edizione intitolata 'Adrenalina Pura'. L'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing con il supporto del Comune di Trento, dell'Università di Trento e molti altri, trasformerà la città di Trento nella capitale mondiale per lo sport.

Festival dello Sport: da Ibrahimovic a Bagnaia, e non solo... Ecco tutti gli ospiti

L'inaugurazione sarà giovedì 9 ottobre al Teatro Sociale e vedrà la partecipazione, tra gli altri anche del presidente del Torino Urbano Cairo, ma non solo. Infatti, tra i 200 protagonisti, il calcio sarà al centro della scena con campioni come Micheal Platini, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthaus, David Trezeguet, Roberto Mancini e molti altri. Tanto spazio sarà dedicato anche agli sport invernali, in vista di Milano-Cortina 2026, con ospiti: Sofia Goggia, Federica Brignone, la giovane Laura Colturi e la pattinatrice Carolina Kostner.

Non possono mancare i motori, con 'Pecco' Bagnaia e Marco Bezzecchi, il ciclismo con Egan Bernal, Filippo Ganna e Fabian Cancellara. Inoltre poi ci sarà anche il basket, il volley e tantissime altre discipline: dal nuoto, al judo passando dallo scherma finendo con l'atletica.

Festival dello Sport: cultura, spettacolo, talk e molto altro!

Oltretutto, accanto ai talk e agli incontri ci sarà anche la possibilità di usufruire dei camp sportivi messi a disposizione del pubblico. In piazza Dante ci sarà anche la Gazzetta Active Zone e tutte le novità del Gazzetta Motori Paddock.

Insomma, ci saranno tantissimi ospiti e non mancherò davvero nulla per celebrare al meglio un evento importantissimo che unisce sport, spettacolo e cultura!

 

