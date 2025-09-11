Pianeta Milan
Milan, Modric ha spento 40 candeline: “Voglio solo un regalo quest’anno, vincere”

Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari: la sorpresa del Milan a Modric per i suoi 40 anni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari. Nel tardo pomeriggio c'è stato spazio anche per tanti sorrisi. Il centro sportivo è stato trasformato, per poco tempo, in un luogo di festa: Luka Modric ha festeggiato i suoi 40 anni assieme ai compagni di squadra e allo staff.

Milanello in festa, Modric spegne 40 candeline: "Spero di vincere trofei"

—  

Il centrocampista croato è stato accolto da applausi e qualche coro da parte dell'intero gruppo. Sul campo rialzato , trasformato in una sorta di piccolo palcoscenico, è arrivata una torta con addirittura le candeline. Modric, visibilmente emozionato e molto sorridente, ha ringraziato tutti quanti per la sorpresa inaspettata, posando successivamente per le classiche foto di rito.

Dopo aver fatto il taglio della torta, il croato ha preso parola davanti a tutti: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua”.

