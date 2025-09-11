Milan, Modric ha spento 40 candeline: “Voglio solo un regalo quest’anno, vincere”

Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari: la sorpresa del Milan a Modric per i suoi 40 anni

Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari. Nel tardo pomeriggio c'è stato spazio anche per tanti sorrisi. Il centro sportivo è stato trasformato, per poco tempo, in un luogo di festa: Luka Modric ha festeggiato i suoi 40 anni assieme ai compagni di squadra e allo staff.