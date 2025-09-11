Milan, Modric ha spento 40 candeline: “Voglio solo un regalo quest’anno, vincere”

Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari: la sorpresa del Milan a Modric per i suoi 40 anni
Oggi a Milanello non ci sono stati soltanto allenamenti, corse e schemi vari. Nel tardo pomeriggio c'è stato spazio anche per tanti sorrisi. Il centro sportivo è stato trasformato, per poco tempo, in un luogo di festa: Luka Modric ha festeggiato i suoi 40 anni assieme ai compagni di squadra e allo staff.
Milanello in festa, Modric spegne 40 candeline: "Spero di vincere trofei"
Il centrocampista croato è stato accolto da applausi e qualche coro da parte dell'intero gruppo. Sul campo rialzato , trasformato in una sorta di piccolo palcoscenico, è arrivata una torta con addirittura le candeline. Modric, visibilmente emozionato e molto sorridente, ha ringraziato tutti quanti per la sorpresa inaspettata, posando successivamente per le classiche foto di rito.