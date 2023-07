UEFA, il Milan ha rispettato i parametri nell’anno 2022 | News

La UEFA ha emesso un comunicato in cui rivela come il Milan abbia rispettato i parametri nel corso del 2022

Il comunicato della UEFA

(fonte: uefa.com) "AC Milan (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , AS Roma (ITA) , Beşiktaş JK (TUR) , FC Internazionale Milano (ITA) , Olympique Marsiglia (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) hanno tutti raggiunto gli obiettivi fissati per l'esercizio 2022. Il CFCB continuerà a monitorare il rispetto dell'accordo transattivo durante la prossima stagione".