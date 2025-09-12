Pianeta Milan
Uefa Champions League 2027, la scelta è stata fatta: Madrid vince su Milano

La UEFA, alla fin della riunione odierna del Comitato Esecutivo, ha reso ufficialmente note le varie sedi di alcune finali europee
La UEFA, alla fin della riunione odierna del Comitato Esecutivo, ha reso ufficialmente note le varie sedi di alcune di quelle che saranno le prossime finali europee. Tar le varie decisioni, spicca quella legata alla finale della Champions League del 2027, che non si giocherà a San Siro, come inizialmente si diceva, bensì, andrà in scena allo Stadio Metropolitano di Madrid. Ecco, di seguito, la nota ufficiale:

"L'Estadio Metropolitano ospiterà la finale di UEFA Champions League 2027

Finali UEFA, è ufficiale: niente Champions a San Siro, vince Madrid

Il Comitato Esecutivo UEFA che si è riunito oggi a Tirana, in Albania, e ha designato tutte le varie sedi che ospiteranno le diverse finali. Ecco, di seguito, l'elenco completo:

  • Finale di UEFA Champions League 2027 - Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna

  • Finale di UEFA Women's Champions League 2027 - Stadio Nazionale, Varsavia, Polonia

  • Supercoppa UEFA 2026 - Salisburgo, Austria

  • Finale di UEFA Futsal Champions League 2026 - Pesaro, Italia

  • Europei UEFA di Futsal Under 19 2027 - Astana, Kazakistan

  • Europei UEFA di Futsal Femminile 2027 - Osijek, Croazia"

